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Новости

13 минут назад

Сразу два автомобиля сбили женщину в Ивановской области

Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в больницу


ДТП случилось 20 декабря около 17:25 на улице Першинской в Тейкове. 23-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» (стаж с 2015 года) 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Ударом пешехода отбросило на другую машину – «ВАЗ-21093», ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП женщина получила сочетанную травму. Ее доставили в Тейковскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • 6 минут назад
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							С похмелья что ли новости пишите? Чего он с 55-летней женщиной сделал? Вставь глагол сам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 2 минуты назад
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										0
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							Получается сразу два водителя не выполнили требование ПДД при подъезде к пешеходному переходу 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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