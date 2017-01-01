Сразу два автомобиля сбили женщину в Ивановской области

Пострадавшую с сочетанной травмой доставили в больницу





ДТП случилось 20 декабря около 17:25 на улице Першинской в Тейкове. 23-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» (стаж с 2015 года) 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Ударом пешехода отбросило на другую машину – «ВАЗ-21093», ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП женщина получила сочетанную травму. Ее доставили в Тейковскую ЦРБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

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