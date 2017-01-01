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30 минут назад
В ивановском пункте передержки ожидают владельцев отловленных собак
Среди пойманных животных есть такие, кто в ошейниках (фото)
Ивановская мэрия просит откликнуться владельцев собак, которые отловлены подрядчиком на улицах областного центра. Животные находятся в пункте передержки МУП «САЖХ». Чтобы доказать сове право владения, необходимо предоставить соответствующие фото или видеоматериалы. Со всеми вопросами обращаться в группу «Администрация города Иванова» в соцсети ВКонтакте.
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Комментарии (4)
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люди, не заводител породистых собачек, берите дворняжек, они и умнее и преданнее !!!