В ивановском пункте передержки ожидают владельцев отловленных собак

Среди пойманных животных есть такие, кто в ошейниках (фото)





Ивановская мэрия просит откликнуться владельцев собак, которые отловлены подрядчиком на улицах областного центра. Животные находятся в пункте передержки МУП «САЖХ». Чтобы доказать сове право владения, необходимо предоставить соответствующие фото или видеоматериалы. Со всеми вопросами обращаться в группу «Администрация города Иванова» в соцсети ВКонтакте.

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