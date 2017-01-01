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Новости

30 минут назад

В ивановском пункте передержки ожидают владельцев отловленных собак

Среди пойманных животных есть такие, кто в ошейниках (фото)


Ивановская мэрия просит откликнуться владельцев собак, которые отловлены подрядчиком на улицах областного центра. Животные находятся в пункте передержки МУП «САЖХ». Чтобы доказать сове право владения, необходимо предоставить соответствующие фото или видеоматериалы. Со всеми вопросами обращаться в группу «Администрация города Иванова» в соцсети ВКонтакте.



ключевые слова: животные собаки отлов передежка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 11 минут назад
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							бедолаги( 
    
люди, не заводител породистых собачек, берите дворняжек, они и умнее и преданнее !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 10 минут назад
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							что самое обидное, что много собачек в ошейниках, значит у них есть хозяева, которые просто наплевали на животных								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jerry								
							
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  • 6 минут назад
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							А что же "собачки в ошейниках" без хозяев гуляли? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • 58 секунд назад
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							Да этих собачек в ошейниках половина из всех, которые бегают по городу, особенно в частном секторе. А надо бы ошейники на их хозяев одеть и на привязь посадить, чтобы думали своей головешкой тупой о том, что все остальные, их собачкам - не хозяева, и могут соответственно пострадать, причем совсем не за правое дело, тем более детишки. Хотя конечно животные ни в чем не виноваты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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