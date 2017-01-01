ПОСЛУШАЙТЕ! Массовый кассовый сбой: восстание машин или спланированная диверсия?

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Банковские карты не принимаем, чеков не выдаем. Ивановские магазины и заправки стали жертвами всероссийской розничной катастрофы. По всей стране в торговых точках сегодня не работали кассовые аппараты.

Длинные очереди, оплата наличными, измотанные до предела кассиры и миллионы неучтенных рублей. Сначала были версии о том, что это - массовая вирусная атака. Затем федеральные СМИ сообщили о стихийном сбое в работе оборудования.

Так что это было, кто виноват во «внезапной диверсии» и кому она выгодна – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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