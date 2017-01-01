Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

3 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Массовый кассовый сбой: восстание машин или спланированная диверсия?

Видео


Банковские карты не принимаем, чеков не выдаем. Ивановские магазины и заправки стали жертвами всероссийской розничной катастрофы. По всей стране в торговых точках сегодня не работали кассовые аппараты.

Длинные очереди, оплата наличными, измотанные до предела кассиры и миллионы неучтенных рублей. Сначала были версии о том, что это - массовая вирусная атака. Затем федеральные СМИ сообщили о стихийном сбое в работе оборудования.

Так что это было, кто виноват во «внезапной диверсии» и кому она выгодна – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 10
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня