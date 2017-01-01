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36 минут назад
Еще один мост затопило в Ивановской области
Фото
Вчера мы писали о том, что в результате резкого подъема воды в реке Нерль из-за интенсивного снеготаяния подтопило низководный мост в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.
Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области сообщили, что то же самое произошло на реке Теза, в результате чего подтопленным оказался мост в поселке Холуй Южского района.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: река мост подтопление
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