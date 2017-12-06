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Новости

57 минут назад

В Ивановской области двое детей отравились угарным газом

И вновь это произошло в Кинешме


19 декабря в квартире одного из домов на улице Ванцетти в Кинешме двое детей отравились угарным газом. Как сообщает Кинешемец.RU, сестры 9 и 12 лет почувствовали себя плохо и пожаловались маме на головокружение. Родители незамедлительно открыли форточку в спальной комнате, где находились дети. А после этого доставили девочек в детскую поликлинику. Медики диагностировали у них отравление угарным газом. Сейчас жизни и здоровью деток ничего не угрожает. Предварительная причина произошедшего – неисправность газовой колонки.

Напомним, 6 декабря в квартире дома на улице Менделеева в Кинешме угарным газом отравились 16-летняя девушка и ребенок. Девушка скончалась (ее тело было обнаружено в ванной), малыша удалось откачать. По факту смертельного отравления следователи возбудили уголовное дело.

О причинах произошедшего они сообщали так: «По предварительным данным, накопление в квартире на улице Менделеева угарного газа, ставшего причиной смерти девушки, произошло в результате использования газового оборудования (котла) в помещении, которое не проветривалось надлежащим образом. В квартире отсутствовали приточные клапаны, и в момент смерти несовершеннолетней окна были плотно закрыты. Работающая электрическая вытяжка могла способствовать увеличению концентрации угарного газа в ванной комнате, где находилась девушка, и привести к трагедии».



ключевые слова: дети угарный газ отравление
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