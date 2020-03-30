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25 минут назад
Как в праздничные дни будет работать ивановский МФЦ «Мои документы»
С 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно отделы приема и выдачи документов многофункционального центра «Мои документы» работать не будут.
30 декабря 09:00 до 13:00 во всех отделах приема и выдачи документов будет организована выдача готовых документов.
Прием заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг 30 декабря осуществляться не будет.
Адреса отделов приема и выдачи документов центра «Мои документы»:
- отдел "Центральный" (ул. Советская, 25),
- отдел "Октябрьский" (пр. Ленина, 108),
- отдел "Ленинский" (ул. Куконковых, 144А).
Телефон для справок 30-03-20, 41-60-85.
ключевые слова: МФЦ документы режим работы
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