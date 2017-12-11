Определены финалисты Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» от ЦФО

Окружной тур состоялся во Владимире (фото)

16-18 декабря во Владимире на площадке ВлГУ состоялся окружной тур Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Российской Федерации. Отборочный этап в ЦФО провёл Владимирский государственный университет при поддержке администрации 33-го региона.

Международный фестиваль «Белая трость» призван помочь детям с ограниченными возможностями проявить свой талант. Окружной тур проводился во Владимире впервые. Его целью является развитие социальной активности, творческих и познавательных способностей детей, подростков, молодежи с нарушением зрения, формирование и развитие толерантных установок в обществе.

«Развитие инклюзивного образования – одна из приоритетных задач, которую ВлГУ как опорный университет решает во Владимирской области. Мы имеем огромный опыт обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Поэтому мы можем уверенно говорить, что фестиваль позволил раскрыть таланты детей и молодежи с нарушением зрения, помог им интегрироваться в общество», – подчеркивает ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.

В рамках программы ВлГУ как опорного университета Владимирской области развивается Региональный ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ. Сотрудники центра проводят адресное психолого-педагогическое консультирование, разрабатывают и апробируют методики адаптации студентов с ОВЗ в образовательном учреждении. В рамках программы «Доступная среда» модернизируется инфраструктура вуза. В общежитии для студентов с ОВЗ оборудован специальный этаж. Для инвалидов по зрению в учебных корпусах размещаются тактильно-информационные знаки и наземные указатели.

Участниками окружного тура стали 29 незрячих и слабовидящих самодеятельных артистов в возрасте от 6 до 19 лет из шести областей ЦФО: Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой и Рязанской. Они самостоятельно выбрали тип выступления: вокал (эстрадный, народный или академический) или игру на музыкальном инструменте.

Программа окружного этапа включала прослушивание, гала-концерт, мастер-классы от ведущих специалистов региона – деятелей искусства, преподавателей ВлГУ, солистов Владимирской областной филармонии. Председателем жюри стала профессор Института искусств и художественного образования ВлГУ, Заслуженный работник культуры России Лариса Семина. Вместе с коллегами она дала ценные рекомендации конкурсантам и их наставникам.

Кроме того, для участников и сопровождавших их лиц была организована культурная и экскурсионная программа. Специально адаптированные экскурсии проводились в Музее истории вуза и комплексе «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Особенность экскурсий – в тактильном восприятии экспонатов, сопровождающемся пояснениями экскурсовода, а также в использовании этикеток со шрифтом Брайля.

На протяжении всего мероприятия на площадке ВлГУ работали студенты-волонтеры, в том числе из университетского коррекционно-реабилитационного отряда «КРОТ». Он был создан в 2015 году на базе НОЦ «Инклюзивное образование» кафедры психологии личности и специальной педагогики Гуманитарного института ВлГУ. Участники отряда помогают незрячим людям ориентироваться в городской среде, например, в университетском кампусе.

Строгое жюри оценивало вокальную технику или владение инструментом, чистоту интонации, художественный образ, умение держаться на сцене. В ходе прослушивания и мастер-класса были отобраны участники для гала-концерта, сформирована программа выступлений. На гала-концерте зрители – студенты, преподаватели университета, жители города Владимира и области – познакомились с лучшими фестивальными номерами. В завершение все участники при поддержке профессора ВлГУ Ларисы Семиной исполнили новогоднюю песню «Снежинка».

Победителями окружного тура и финалистами фестиваля стали Екатерина Никитина из Воронежа (вокал), Александр Демин из Липецка (баян) и один из самых младших участников – 9-летний Артем Струненков из Владимира (вокал). Для каждого из них музыка – неотъемлемая часть жизни, с которой они не намерены расставаться.

Екатерина, успевшая с отличием окончить музыкальную школу, пишет стихи и музыку, ежедневно посвящает игре на фортепьяно и занятиям по вокалу несколько часов. На конкурсе она исполнила «Балладу о трех сыновьях».

«Музыка – мое самое любимое занятие. Я услышала песню впервые несколько лет назад, она о том, что доброта важнее славы и богатства. И сразу поняла – это моя песня, и по репертуару, и по голосу. Я часто ее исполняю, – поделилась 17-летняя школьница. – Для меня участие в этом фестивале стало праздником. Спасибо огромное его организаторам за этот теплый прием, за поддержку. Я даже не ожидала, что так будет».

Финалистам Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» от ЦФО вручили сертификаты на поездку во Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край). Там планируется организовать тематическую инклюзивную смену.

Кроме того, были присуждены специальные призы. Дмитрий Евстигнеев (вокал, «Санта Лючия») и Иван Квашницкий (баян, «Вальс») из Курска награждены за профессионализм и мастерство. Группа «Подружки» (г. Липецк) – за ансамблевое исполнение. Иван Чалых (г. Воронеж) – за лучший дебют.

Награды вручили проректор по социальной политике и общим вопросам ВлГУ Лев Логинов и начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью Елена Янина.

Все конкурсанты были награждены ценными подарками и дипломами участников, сделанными университетом в рельефно-графической форме.

Конкурсанты, организаторы, жюри, зрители – все, кто принимал участие в фестивале, отметили важность и необходимость проведения подобных мероприятий.

«Для незрячих, я думаю, это такая своеобразная путёвка в жизнь, возможность выйти за пределы интерната и увидеть другой мир, понять, что ты в этом мире конкурентоспособен и можешь чего-то достигнуть и добиться. А для зрячих людей, мне кажется, это лишняя возможность задуматься о том, что не стоит останавливаться на достигнутом, стоит работать над собой», – отметила старший преподаватель кафедры психологии личности и специальной педагогики ГумИ ВлГУ, инвалид по зрению Анна Мещерякова.

Фестиваль «Белая трость» проводится с 2010 года, его инициатором является Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Участие для конкурсантов и сопровождающих их лиц в фестивале является бесплатным.

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