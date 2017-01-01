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Новости

57 минут назад

26-летний кинешемец сбывал в Иванове наркотики через тайники-закладки

Полиция задержала злоумышленника во дворе дома на улице Лежневской (фото)


В областном центре сотрудники полиции по подозрению в хранении и распространении наркотиков задержали 26-летнего жителя Кинешмы. Во дворе одного из домов на улице Лежневской молодой человек сбыл порядка 2 граммов гашиша через созданный им же тайник-закладку.

В ходе личного досмотра задержанного полицейскими было обнаружено и изъято еще 4 свертка с аналогичным наркотическим веществом общей массой порядка 8 граммов, также приготовленных к сбыту. По факту наркопреступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

ключевые слова: наркотики полиция
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