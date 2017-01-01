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Новости

сегодня, 16:32

Правительство области приняло документы о поддержке семей с детьми и поставках «скорых»


На заседании правительства Ивановской области был принят нормативно-правовой акт, касающийся мер поддержки семей с детьми. «Вы знаете, что Президент России Владимир Путин объявил масштабные реформы в демографической политике, в стране вводятся соответствующие выплаты. Документ как раз определяет выполнение условий для получения в 2018 году из федерального бюджета дополнительных средств на ежемесячные денежные выплаты семьям на третьего и последующего детей. Кроме того, в следующем году в бюджете области предусмотрены выплаты на третьего и последующих детей в размере более 260 млн рублей. Многодетные семьи с детьми до трех лет, доход которых на одного человека не превышает среднедушевой доход населения, ежемесячно дополнительно будут получать по 10 тысяч рублей», – сообщил глава региона Станислав Воскресенский.

Кроме того, участники заседания рассмотрели документ, который регламентирует централизованные поставки автомобилей скорой помощи в Ивановскую область. «Вы знаете, в ближайшее время дополнительно поступят 10 машин. Они будут переданы в центральные больницы Вичугского, Гаврилово-Посадского, Кинешемского, Приволжского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского и Южского районов», – уточнил врио губернатора.



ключевые слова: семья дети поддержка "скорая помощь" машины поставки
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									IvZ								
							
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  • 32 минуты назад
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							За девять месяцев этого года в России родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В России естественная убыль (!) населения за январь—сентябрь текущего года составила минус 106,176 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года был прирост в 18,143 тысячи человек. Таким образом, за 9 месяцев этого года в России случился демографический обвал, когда все якобы достижения последних четырех лет обратились вспять, и Россия снова вступила в полосу демографического спада. А между тем Путин рапортует о невиданных успехах в повышении рождаемости и строит воздушные замки. Недимон разбуди его, а то бредит старичок во сне, скажи ему свою коронную фразочку: Денег нет, но ..., здоровья Вам, удачи!" 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 15 минут назад
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							Как интересно... Наверно все работают... заняты... не до личного...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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