Правительство области приняло документы о поддержке семей с детьми и поставках «скорых»





На заседании правительства Ивановской области был принят нормативно-правовой акт, касающийся мер поддержки семей с детьми. «Вы знаете, что Президент России Владимир Путин объявил масштабные реформы в демографической политике, в стране вводятся соответствующие выплаты. Документ как раз определяет выполнение условий для получения в 2018 году из федерального бюджета дополнительных средств на ежемесячные денежные выплаты семьям на третьего и последующего детей. Кроме того, в следующем году в бюджете области предусмотрены выплаты на третьего и последующих детей в размере более 260 млн рублей. Многодетные семьи с детьми до трех лет, доход которых на одного человека не превышает среднедушевой доход населения, ежемесячно дополнительно будут получать по 10 тысяч рублей», – сообщил глава региона Станислав Воскресенский.

Кроме того, участники заседания рассмотрели документ, который регламентирует централизованные поставки автомобилей скорой помощи в Ивановскую область. «Вы знаете, в ближайшее время дополнительно поступят 10 машин. Они будут переданы в центральные больницы Вичугского, Гаврилово-Посадского, Кинешемского, Приволжского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского и Южского районов», – уточнил врио губернатора.

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