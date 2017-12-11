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сегодня, 16:24

Почему два члена Правительства области остаются "исполняющими обязанности"


Как мы уже сообщали, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский еще 11 декабря принял решение о назначении членов правительства области. 
И - таким образом - у всех оставшихся работать членов правительства исчезли приставки "исполняющий обязанности".

Однако двое руководителей - директор Департамента финансов Любовь Яковлева и директор Департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин - от приставок "и.о." пока не избавились, что дало повод для слухов об их возможной отставке. 

Впрочем, по информации ivanovonews, отставок в ближайшее время не будет. И Яковлева, и Лодышкин - переназначены на свои посты, но оба они как начальники профильных департаментов согласовываются дополнительно в Москве. После улаживания бюрократических процедур, приставки "и.о." исчезнут и по отношению к ним.

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