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Как быстро найти новую работу, какие профессии востребованы и правда и мифы об омоложении
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Ищешь работу? Какие профессии востребованы? И кто оперативно поможет найти новую?
- Отец-основатель Иваново-Вознесенска. Человек прогрессивный во всех отношениях. Правда и мифы об омоложении Якова Гарелина.
- Они пришли сводить старые счеты. Чем обернулся визит незваных гостей?
- Правильный ответ + немного удачи = бесплатные билеты в цирк.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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