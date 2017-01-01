Как быстро найти новую работу, какие профессии востребованы и правда и мифы об омоложении

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Ищешь работу? Какие профессии востребованы? И кто оперативно поможет найти новую?

- Отец-основатель Иваново-Вознесенска. Человек прогрессивный во всех отношениях. Правда и мифы об омоложении Якова Гарелина.

- Они пришли сводить старые счеты. Чем обернулся визит незваных гостей?

- Правильный ответ + немного удачи = бесплатные билеты в цирк.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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