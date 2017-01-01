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Новости

11 минут назад

В Иванове пройдет новогодний фестиваль восточных единоборств

Вход бесплатный


24 декабря в ивановском физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» (ул. Куконкувых, 102 Б) состоится новогодний юбилейный межрегиональный фестиваль единоборств «15 лет академии боевых искусств БудоСан».

На турнире будут представлены: Всестилевое карате, Фудокан карате, Косики каратэ, Смешное боевое единоборство ММА, Грепплинг.

В соревнованиях примут участие свыше 400 спортсменов. Специальными гостями фестиваля станут Дед Мороз и Снегурочка.

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный.



ключевые слова: восточные единоборства фестиваль Новый год
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