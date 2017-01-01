В Ивановской области предприятие-взяткодатель оштрафовано на 2,5 млн рублей





В августе 2014 начальник отдела промышленной безопасности по Ивановской области ЦУ Ростехнадзора выдвинул требование директору ООО «Арго-Монтаж» о регулярной передаче ему взяток для успешного согласования документов и работ по промышленной безопасности клиентов названного юридического лица.

Директор «Арго-Монтажа» в целях беспрепятственной приемки опасных производственных объектов на предложение согласился и передавал в 2014 году должностному лицу Ростехнадзора незаконные вознаграждения за совершение определенных действий в интересах указанной организации.

В отношении начальника отдела Ростехнадзора было возбуждено и расследуется уголовное дело о получении взятки.

Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам их рассмотрения дел суд привлек ООО «Арго-монтаж» к наказанию в виде штрафа на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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