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сегодня, 15:03

Конкурс «Новогоднее фото с «Барсом» продлен до 24 декабря Торопитесь выиграть золото!

Новые ФОТОработы конкурсантов


Продолжается конкурс на самое интересное новогоднее фото с «Барсом». К настоящему моменту на конкурсный отбор поступило 40 работ. Напомним, свои фото можно присылать до 24 декабря 2017 года включительно. Победителей ждут сертификаты на золотые подарки и украшения!

Для участия в конкурсе необходимо:

- Найти либо самостоятельно настроить в своем телевизоре телеканал «Барс плюс» (как правило, в кабельных и IP-сетях региона телеканал находится на 21-й кнопке согласно решению Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию)

- Сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс». Предпочтение будет отдаваться фото с новогодней тематикой.

- Разместить эту фотографию в группах «Барс» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с тегом #Барс21. Регистрация как минимум в одной из указанных групп «Барса» в социальных сетях является обязательным условием участия в конкурсе.

25 декабря жюри из сотрудников МГ «Барс» выберет лучшие фото.

В конкурсе разыгрывается 3 приза - сертификаты по 10 тысяч рублей и 10 призов – сертификаты по 5 тысяч рублей.

Сотрудники медиагруппы «БАРС» и их родственники в конкурсе участия не принимают.

С 27 декабря 2017 года победители вправе получить подарочные сертификаты по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8. Имена и фамилии победителей будут опубликованы до 27 декабря 2017 года на сайте ivanovonews.ru.

Приобрести украшения в сети магазинов «Золотой» в Иванове на полученные сертификаты возможно до 28 февраля 2018 года включительно в соответствии с правилами, установленными сетью магазинов "Золотой". После 1 марта 2018 года сертификат является недействительным.

Участвуя в конкурсе, участники дают тем самым свое согласие медиагруппе «Барс» на публичное использование конкурсных фотографий в социальных сетях, на интернет-сайтах, в СМИ - в том числе в рекламных целях.

Публикуем фото второй группы наших конкурсантов.

Фотоработы первой группы участников конкурса можно посмотреть ЗДЕСЬ.



ключевые слова: фото конкурс
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