В регионе установят еще одну высокотехнологичную мусороперегрузочную станцию

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В Верхнеландеховском районе в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами планируют установить высокотехнологичную станцию перегрузки мусора. Аналогичную той, что уже несколько лет успешно работает в Фурманове.

Принцип работы данной станции основан на перегрузке отходов непосредственно из кузовов малотоннажных автомобилей в закрытый бункер большой емкости. Затем они спрессовываются в герметично закрытый контейнер и уже после этого вывозятся на мусоросортировочный завод или полигон. Вывоз отходов производится ежедневно, что полностью исключает складирование отходов на территории мусороперегрузочной станции. Герметичные бункеры не позволяют отходам рассыпаться и разлетаться по территории. Конструкция имеет значительный запас прочности, что в сочетании с мощным двигателем позволяет эксплуатировать оборудование круглогодично. Стационарный пресс-компактор оборудован современной системой управления с сенсорным дисплеем и гибкими настройками режимов; системой автоматического охлаждения и подогрева для эксплуатации в различных климатических условиях; имеется возможность автоматической смены контейнеров. Планируется, что станция будет оснащена оборудованием производства Финляндии и России.

Необходимость строительства станции обусловлена тем, что в Верхнеландеховском районе нет полигона для размещения твердых бытовых отходов, и его строительство не планируется. Данная технология позволит снизить расходы на транспортировку, а, следовательно, и тарифную нагрузку.

Станция является экологически безопасным объектом. Она работает на электричестве, не загрязняя окружающую среду и не создавая неприятных запахов. Поэтому в соответствии с законом санитарная зона такого объекта составляет всего 100 метров.

Строительство мусороперегрузочных станций – обязательная часть российской реформы системы по обращению с отходами, которая включает в себя, в том числе, организацию транспортной логистики и развитие инфраструктуры отрасли. В Ивановской области создание данных объектов ведется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, разработанной региональным департаментом ЖКХ.

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