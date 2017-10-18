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Новости
57 минут назад
Депутат Госдумы Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов
Депутат Госдумы от Ивановской области Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов. Во время приема депутатом граждан в приемной Государственной думы была объявлена эвакуация после звонка о том, что здание заминировано. Прием, на который записалось более 20 человек из регионов, пришлось перенести.
- С сентября Россию буквально захлестнул так называемый телефонный терроризм.
По данным МЧС, с 11 по 25 сентября в стране было зафиксировано более тысячи таких звонков. Только в Москве в связи с сообщениями о "минировании" эвакуация прошла более чем на 30 объектах. Ущерб от ложных звонков исчисляется миллиардами рублей, - заявил депутат.
Депутаты Госдумы на днях приняли закон, который усиливает уголовную ответственность за заведомо должное сообщение об акте терроризма.
Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает наказание в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей или лишение свободы от 8 до 10 лет. "Речь идет о ситуации, повлекшей по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, например, при эвакуации после сообщения о минировании здания", - уточнил Юрий Смирнов.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в объектах социальной инфраструктуры (больницах, образовательных, спортивных учреждениях, торгово-развлекательных заведениях и др.) повлечет наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Наказание за это деяние предусматривает штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в объектах социальной инфраструктуры (больницах, образовательных, спортивных учреждениях, торгово-развлекательных заведениях и др.) повлечет наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Наказание за это деяние предусматривает штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
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Комментарии (14)
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- oiuytr45 минут назадЛишь бы найти причину непринять граждан - вынесли стол и стул на улицу, и пока полиция ищет бомбу - принимай людей, демократично, революционно!
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- Fantomas44 минуты назадОн столкнулся ЛИЧНО!!! Какая досада? Нарушена неприкосновенность депутата... Как послмели террористы столкнуться с ним ЛИЧНО?! Нам то простым людям, что делать, если государство не в состоянии защитить неприкасаемых?...
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- AlexeiYurist43 минуты назадПенсия... Какое слово... В нём столько всего приятного... Ничего делать не надо... Лежишь себе на диванчике и смотришь как развиваются события) А можно и в кресле сидеть... и необязательно дома... На даче... еще где-нибудь...
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- Frolov-kr37@yandex.ru43 минуты назадКстати Юрий Валентинович действительно народный депутат, он может помочь людям, и в нем нет снобизма!!!! И человек замечательный, что дикость для всех остальных депутатишек. Нормальный мужик !!!!!
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- Frolov-kr37@yandex.ru43 минуты назадКстати Юрий Валентинович действительно народный депутат, он может помочь людям, и в нем нет снобизма!!!! И человек замечательный, что дикость для всех остальных депутатишек. Нормальный мужик !!!!!
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- AlexeiYurist41 минуту назадЯ тоже нормальный мужик, но лежу дома на диване. )
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- Frolov-kr37@yandex.ru40 минут назадНу значит мы оба нормальные !!!!
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- AlexeiYurist35 минут назадНу да... Интересно, что думает по этому поводу народ... и другие кто лежат на диване или сидят в кресле)
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- Frolov-kr37@yandex.ru30 минут назадЛеха, да все нормально думают. Смирнов совершенно нормальный человек, я его уважаю!!!!!!
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- AlexeiYurist27 минут назадНу один, два и три человека это не народ... скорее компания... Смотрим... смотрим... Вот ждём столбы...
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- Frolov-kr37@yandex.ru20 минут назадЛеха, хорошь стебаться. Давай Юрия Валентиновича в Президенты выдвинем! Ничуть не хуже Лехи Навального! Я первый голос свой оставлю, факт !!!
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- AlexeiYurist12 минут назадНе... я воздержусь... Вы уж как-нибудь там сами... Мне и тут на диванчике хорошо сейчас. Мухи не кусают, комаров нет. Да на булку хлеба хватает пока. А с мухами и комарами как-то работать не хочется... Уж больно кусаются, да на нервы действуют. Будут условия, то пойду "прогуляюсь".
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- Frolov-kr37@yandex.ru5 минут назадЛадно, Алексей,На диванчике конечно хорошо,но кто же за Россию радеть будет??????
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- AlexeiYurist4 минуты назадА у меня и на диванчике кричать получается) Слышно на всю Ивановскую)
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