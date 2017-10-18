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Новости

57 минут назад

Депутат Госдумы Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов


Депутат Госдумы от Ивановской области Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов. Во время приема депутатом граждан в приемной Государственной думы была объявлена эвакуация после звонка о том, что здание заминировано. Прием, на который записалось более 20 человек из регионов, пришлось перенести. 

- С сентября Россию буквально захлестнул так называемый телефонный терроризм. 
По данным МЧС, с 11 по 25 сентября в стране было зафиксировано более тысячи таких звонков. Только в Москве в связи с сообщениями о "минировании" эвакуация прошла более чем на 30 объектах. Ущерб от ложных звонков исчисляется миллиардами рублей, - заявил депутат. 

Депутаты Госдумы на днях приняли закон, который усиливает уголовную ответственность за заведомо должное сообщение об акте терроризма. 
Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает наказание в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей или лишение свободы от 8 до 10 лет. "Речь идет о ситуации, повлекшей по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, например, при эвакуации после сообщения о минировании здания", - уточнил Юрий Смирнов.
Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в объектах социальной инфраструктуры (больницах, образовательных, спортивных учреждениях, торгово-развлекательных заведениях и др.) повлечет наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Наказание за это деяние предусматривает штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей или  лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. 



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Комментарии (14)

	


	

	

		
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  • 
								
									oiuytr								
							
    • 
							
  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Лишь бы найти причину непринять граждан - вынесли стол и стул на улицу, и пока полиция ищет бомбу - принимай людей, демократично, революционно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • 44 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Он столкнулся ЛИЧНО!!! Какая досада? Нарушена неприкосновенность депутата... Как послмели террористы столкнуться с ним ЛИЧНО?! Нам то простым людям, что делать, если государство не в состоянии защитить неприкасаемых?...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
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										+1
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							Пенсия... Какое слово... В нём столько всего приятного... Ничего делать не надо... Лежишь себе на диванчике и смотришь как развиваются события) А можно и в кресле сидеть... и необязательно дома... На даче... еще где-нибудь... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
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    • 
										0
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							Кстати Юрий Валентинович действительно народный депутат, он может помочь людям, и в нем нет снобизма!!!! И человек замечательный, что дикость для всех остальных депутатишек. Нормальный мужик !!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
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  • 43 минуты назад
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    • 
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							Кстати Юрий Валентинович действительно народный депутат, он может помочь людям, и в нем нет снобизма!!!! И человек замечательный, что дикость для всех остальных депутатишек. Нормальный мужик !!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 41 минуту назад
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										0
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							Я тоже нормальный мужик, но лежу дома на диване. )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
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    • 
										0
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							Ну значит мы оба нормальные !!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 35 минут назад
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    • 
										0
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							Ну да... Интересно, что думает по этому поводу народ... и другие кто лежат на диване или сидят в кресле)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
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  • 30 минут назад
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    • 
										0
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							Леха, да все нормально думают. Смирнов совершенно нормальный человек, я его уважаю!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ну один, два и три человека это не народ... скорее компания... Смотрим... смотрим... Вот ждём столбы... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Леха, хорошь стебаться. Давай Юрия Валентиновича в Президенты выдвинем! Ничуть не хуже Лехи Навального! Я первый голос свой оставлю, факт !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не... я воздержусь... Вы уж как-нибудь там сами... Мне и тут на диванчике хорошо сейчас. Мухи не кусают, комаров нет. Да на булку хлеба хватает пока. А с мухами и комарами как-то работать не хочется... Уж больно кусаются, да на нервы действуют. Будут условия, то пойду "прогуляюсь". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ладно, Алексей,На диванчике конечно хорошо,но кто же за Россию радеть будет??????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А у меня и на диванчике кричать получается) Слышно на всю Ивановскую)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Версия: двухэтажку в Кохме сожгли, чтобы освободить землю под застройку
				
сегодня, 12:37

				

				Версия: двухэтажку в Кохме сожгли, чтобы освободить землю под застройку 
								

					
	 Подробности пожара на улице Ивановской - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус
				
сегодня, 10:30

				

				Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус 
								

					В торговых точках не выдают чеки и не принимают банковские карты				

				

	    			
    
	    				
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