Депутат Госдумы Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов



Депутат Госдумы от Ивановской области Юрий Смирнов лично столкнулся с действиями телефонных террористов. Во время приема депутатом граждан в приемной Государственной думы была объявлена эвакуация после звонка о том, что здание заминировано. Прием, на который записалось более 20 человек из регионов, пришлось перенести.



- С сентября Россию буквально захлестнул так называемый телефонный терроризм.

По данным МЧС, с 11 по 25 сентября в стране было зафиксировано более тысячи таких звонков. Только в Москве в связи с сообщениями о "минировании" эвакуация прошла более чем на 30 объектах. Ущерб от ложных звонков исчисляется миллиардами рублей, - заявил депутат.



Депутаты Госдумы на днях приняли закон, который усиливает уголовную ответственность за заведомо должное сообщение об акте терроризма.

Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает наказание в виде штрафа от 1,5 млн до 2 млн рублей или лишение свободы от 8 до 10 лет. "Речь идет о ситуации, повлекшей по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, например, при эвакуации после сообщения о минировании здания", - уточнил Юрий Смирнов.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в объектах социальной инфраструктуры (больницах, образовательных, спортивных учреждениях, торгово-развлекательных заведениях и др.) повлечет наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти. Наказание за это деяние предусматривает штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

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