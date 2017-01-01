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сегодня, 13:19
В Ивановской области сотрудница пансионата обокрала постоялицу
Злоумышленница похитила золотые украшения во время уборки комнаты гостьи
В Приволжске в полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Москвы. Пенсионерка сообщила, что при неизвестных обстоятельствах со стола из комнаты пансионата в Приволжском районе, где она отдыхала, пропали золотые украшения.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, отдыхающих и обслуживающий персонал пансионата. И вскоре установили, что к краже причастна одна из работниц учреждения. Она делала уборку в комнате гостьи, приметила лежащие на столе 3 золотых кольца, да и забрала их себе.
По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии (2)
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- Baxтанг Камикадзeсегодня, 13:34А что кричим-то? :) Сама легла чёрт знает куда потом плачет, милицию зовёт. :) У нас в богородском такое невозможно. :) А вы все по пансионатам каким-то. :)
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- Frolov-kr37@yandex.ru56 минут назадИ где это было?
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