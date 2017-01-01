В Ивановской области сотрудница пансионата обокрала постоялицу

Злоумышленница похитила золотые украшения во время уборки комнаты гостьи





В Приволжске в полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Москвы. Пенсионерка сообщила, что при неизвестных обстоятельствах со стола из комнаты пансионата в Приволжском районе, где она отдыхала, пропали золотые украшения.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, отдыхающих и обслуживающий персонал пансионата. И вскоре установили, что к краже причастна одна из работниц учреждения. Она делала уборку в комнате гостьи, приметила лежащие на столе 3 золотых кольца, да и забрала их себе.

По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

поделиться ссылкой:

