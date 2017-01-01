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Новости

сегодня, 13:19

В Ивановской области сотрудница пансионата обокрала постоялицу

Злоумышленница похитила золотые украшения во время уборки комнаты гостьи


В Приволжске в полицию с заявлением обратилась 74-летняя жительница Москвы. Пенсионерка сообщила, что при неизвестных обстоятельствах со стола из комнаты пансионата в Приволжском районе, где она отдыхала, пропали золотые украшения.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, отдыхающих и обслуживающий персонал пансионата. И вскоре установили, что к краже причастна одна из работниц учреждения. Она делала уборку в комнате гостьи, приметила лежащие на столе 3 золотых кольца, да и забрала их себе.

По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: пансионат кража полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • сегодня, 13:34
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							А что кричим-то? :) Сама легла чёрт знает куда потом плачет, милицию зовёт. :) У нас в богородском такое невозможно. :) А вы все по пансионатам каким-то. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
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  • 56 минут назад
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							И где это было?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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