Версия: двухэтажку в Кохме сожгли, чтобы освободить землю под застройку

Подробности пожара на улице Ивановской - ВИДЕО





Как мы сообщали ранее, 19 декабря около 7 часов вечера произошло возгорание в доме №37 на улице Ивановской в Кохме. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сегодня стали известны некоторые подробности ЧП.

Дом, где случился пожар, был жилым. Выгорела большая часть деревянной двухэтажки. Дом признан аварийным, его начали расселять осенью, по словам кохомчан. Однако в квартире на первом этаже до сих пор жила семья - муж и жена. Супруги как раз готовились к переезду в микрорайон «Просторный». К счастью, они не пострадали: огонь до них не добрался.

По словам жителей окрестных домов, возможен поджог (кому-то срочно понадобилась земля под застройку). Но скорее всего это неосторожное обращение с огнем: в той части дома, которая выгорела, жили бомжи.

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