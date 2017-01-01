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Новости

47 минут назад

6 нелегальных мигрантов, находившихся в Ивановской области, выдворили за пределы РФ

В ближайшее время на родину отправят еще 10 иностранцев


6 уроженцев Узбекистана находились на территории Ивановской области, не имея документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, и уклонялись от выезда из страны по истечении установленного срока пребывания. На основании этого правонарушения суд постановил выдворить их за пределы России. На днях нелегальных мигрантов из аэропорта «Домодедово» отправили на родину.

В общей сложности с начала 2017 года судебные приставы региона препроводили до пунктов пропуска через государственную границу 79 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Сейчас в специальном учреждении находятся 14 незаконных мигрантов. В ближайшее время планируется выдворение еще одной группы иностранных граждан из 10 человек, сообщает пресс-служба УФССП России по Ивановской области.



ключевые слова: нелегальные мигранты выдворение УФССП
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