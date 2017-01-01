Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:08

Подспорьем для ивановских школьников станет Православная энциклопедия

А также Большая Российская энциклопедия


На заседании правительства Ивановской области был принят ряд нормативно-правовых актов. Среди них - распоряжение о передачи в муниципальные библиотеки более трех тысяч экземпляров Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии, приобретенных Министерством культуры Российской Федерации. «По словам Станислава Воскресенского, это будет хорошим подспорьем для ивановских школьников», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.



ключевые слова: библиотека энциклопедия школьники
  • оцените новость:
  • (0)
  • 197
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									BBX 								
							
    • 
							
  • 43 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Православная энциклопедия"? Подспорье? В ХХI веке?
    
ВЫ это серьёзно, г-н молодой технократ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Другие словари перестали печатать или денег на них жалко?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А других то и не надо. Один, на все случаи жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Версия: двухэтажку в Кохме сожгли, чтобы освободить землю под застройку
				
31 минуту назад

				

				Версия: двухэтажку в Кохме сожгли, чтобы освободить землю под застройку 
								

					
	 Подробности пожара на улице Ивановской - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							367						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус
				
сегодня, 10:30

				

				Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус 
								

					В торговых точках не выдают чеки и не принимают банковские карты				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2608						
    •