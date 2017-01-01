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сегодня, 12:08
Подспорьем для ивановских школьников станет Православная энциклопедия
А также Большая Российская энциклопедия
На заседании правительства Ивановской области был принят ряд нормативно-правовых актов. Среди них - распоряжение о передачи в муниципальные библиотеки более трех тысяч экземпляров Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии, приобретенных Министерством культуры Российской Федерации. «По словам Станислава Воскресенского, это будет хорошим подспорьем для ивановских школьников», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
ключевые слова: библиотека энциклопедия школьники
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