Подспорьем для ивановских школьников станет Православная энциклопедия

А также Большая Российская энциклопедия





На заседании правительства Ивановской области был принят ряд нормативно-правовых актов. Среди них - распоряжение о передачи в муниципальные библиотеки более трех тысяч экземпляров Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии, приобретенных Министерством культуры Российской Федерации. «По словам Станислава Воскресенского, это будет хорошим подспорьем для ивановских школьников», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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