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Новости

сегодня, 11:55

Птичий грипп вплотную подобрался к Ивановской области


На территории соседней Костромской области обнаружен очаг птичьего гриппа. В пробе внутренних органов кур, принадлежащих ЗАО «Птицефабрика Костромская», выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветнадзора под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.



ключевые слова: птичий грипп
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