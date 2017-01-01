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сегодня, 11:55
Птичий грипп вплотную подобрался к Ивановской области
На территории соседней Костромской области обнаружен очаг птичьего гриппа. В пробе внутренних органов кур, принадлежащих ЗАО «Птицефабрика Костромская», выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.
В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветнадзора под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям. Проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.
ключевые слова: птичий грипп
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