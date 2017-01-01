13 театральных деятелей региона стали государственными стипендиатами





Получателями государственных стипендий в области культуры и искусства в 2017 году стали 13 театральных деятелей Ивановской области. Всего в текущем году во всероссийском конкурсе на получение стипендии участвовали 1200 кандидатов, получили стипендию 800 человек со всей России.

Номинанты региона на соискание государственных стипендий для авторов талантливых проектов в области театра были выдвинуты Ивановским отделением Союза театральных деятелей РФ. Все кандидатуры являются членами Союза и принимают активное участие в жизни отделения. Это активные творческие люди, занимающиеся художественными проектами.

Стипендия установлена Указом Президента Российской Федерации в целях дополнительных мер господдержки культуры и искусства для выдающихся деятелей культуры и искусства. Сумма одной стипендии составляет 72 тысячи рублей.

Победителями на получение стипендии от Ивановской области стали:

- артист театра драмы Роман Вичужанин,

- артист театра драмы Алексей Втулов,

- артистка театра кукол, заместитель председателя актерской секции театра кукол Наталья Громова,

- солистка балета музыкального театра Маргарита Заболошина,

- артистка театра кукол Ирина Каширина,

- солистка-вокалистка музыкального театра Наталия Леляева,

- солистка-вокалистка музыкального театра Ольга Наянова,

- артистка театра драмы Ирина Татарникова,

- солистка-вокалистка музыкального театра Раушания Хажиева,

- концертмейстер музыкального театра Илья Хруслов,

- внештатный корреспондент «Ивановской газеты», член секции театральной критики Ивановского отделения СТД РФ (ВТО) Константин Шаронин,

- артист театра кукол Сергей Шарыгин,

- заслуженный учитель РФ, театровед Наталья Шутова.

Напомним, что в прошлом году государственную стипендию получили 7 театральных деятелей ивановских театров.

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