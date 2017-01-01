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Новости

28 минут назад

В Шуйском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором сам же и пострадал

С травмами головы его доставили в больницу - ФОТО


Автоавария произошла 19 декабря около 17.20 в деревне Остапово Шуйского района. 36-летний водитель автомобиля «Киа Шума», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречку и врезался в «Ниссан Х-Трейл».

В результате ДТП водитель «Киа» получил травмы головы и был госпитализирован в Шуйскую ЦРБ. На него составлен ряд административных протоколов, а машина помещена на штрафстоянку.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области



ключевые слова: ДТП
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