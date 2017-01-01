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Новости

сегодня, 10:30

Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус

В торговых точках не выдают чеки и не принимают банковские карты


Сегодня ивановцы, решившие сделать покупки в «Магните», столкнулись с проблемой: магазины не выдают чеки и не принимают банковские карты. Часть торговых точек уже закрылась «по техническим причинам».

По нашей информации, всю сеть магазинов «Магнит» поразил какой-то компьютерный вирус, в связи с чем и возник технический сбой. В настоящее время специалисты пытаются устранить проблему.



ключевые слова: магазины сеть компьютерный вирус
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 52 минуты назад
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							Кишечная палочка тухлых продуктов магнита добралась до центрального сервера!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 15 минут назад
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							Хуже магнита только купец 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 12 минут назад
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							какая разница в каком сетевом магазине просрочку покупать? что Магнит, что Высшая лига, что Пятерочна , все торгуют тем , что есть нужно с опаской!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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