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сегодня, 10:30
Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус
В торговых точках не выдают чеки и не принимают банковские карты
Сегодня ивановцы, решившие сделать покупки в «Магните», столкнулись с проблемой: магазины не выдают чеки и не принимают банковские карты. Часть торговых точек уже закрылась «по техническим причинам».
По нашей информации, всю сеть магазинов «Магнит» поразил какой-то компьютерный вирус, в связи с чем и возник технический сбой. В настоящее время специалисты пытаются устранить проблему.
ключевые слова: магазины сеть компьютерный вирус
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Комментарии (3)
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- Fantomas52 минуты назадКишечная палочка тухлых продуктов магнита добралась до центрального сервера!
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- GraveDiggerG15 минут назадХуже магнита только купец
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- Васька Непутевый12 минут назадкакая разница в каком сетевом магазине просрочку покупать? что Магнит, что Высшая лига, что Пятерочна , все торгуют тем , что есть нужно с опаской!!