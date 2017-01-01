Всю сеть магазинов «Магнит» в Иванове поразил компьютерный вирус

В торговых точках не выдают чеки и не принимают банковские карты







Сегодня ивановцы, решившие сделать покупки в «Магните», столкнулись с проблемой: магазины не выдают чеки и не принимают банковские карты. Часть торговых точек уже закрылась «по техническим причинам».

По нашей информации, всю сеть магазинов «Магнит» поразил какой-то компьютерный вирус, в связи с чем и возник технический сбой. В настоящее время специалисты пытаются устранить проблему.

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