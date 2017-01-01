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сегодня, 10:22
На Вокзальной площади в Иванове изменится режим работы светофоров
В связи с изменением схемы движения транспортных средств и пешеходов в районе Вокзальной площади в Иванове с 14.00 21 декабря произойдет перевод светофоров на перекрестке улицы Карла Маркса и Шереметевского проспекта в пофазный режим работы.
Также планируется изменение режима работы светофорного объекта на пересечении улиц Карла Маркса и Калинина в части разделения транспортных и пешеходных потоков (выделенная пешеходная фаза). Об этом сообщает городское управление благоустройства.
ключевые слова: перекресток светофоры
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