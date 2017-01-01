На Вокзальной площади в Иванове изменится режим работы светофоров





В связи с изменением схемы движения транспортных средств и пешеходов в районе Вокзальной площади в Иванове с 14.00 21 декабря произойдет перевод светофоров на перекрестке улицы Карла Маркса и Шереметевского проспекта в пофазный режим работы.

Также планируется изменение режима работы светофорного объекта на пересечении улиц Карла Маркса и Калинина в части разделения транспортных и пешеходных потоков (выделенная пешеходная фаза). Об этом сообщает городское управление благоустройства.

поделиться ссылкой:

