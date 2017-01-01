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Ночью в Иванове сожгли автомобиль
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Автопажар произошел 20 декабря около 00.45 на 2-й Полетной улице областного центра. У дома №2 загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: пожар автомобиль поджог
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Комментарии (8)
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Сколько еще нужно спалить автомобилей, чтоб полицаи выполнили свою работу?А!