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Новости

сегодня, 10:04

Ночью в Иванове сожгли автомобиль

ВИДЕО


Автопажар произошел 20 декабря около 00.45 на 2-й Полетной улице областного центра. У дома №2 загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: пожар автомобиль поджог
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Не выдержал, прошел регистрацию для комментария новости.
    
Сколько еще нужно спалить автомобилей, чтоб полицаи выполнили свою работу?А!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Grimm								
							
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  • сегодня, 10:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ты дебил??? Около каждого авто по полицаю поставить??? Не выдержал он... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
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    • 
										+1
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							Зря ты так откликнулся. Оскорбление не тот метод решения проблемы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Grimm								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не метод! Как и не метод обвинять во всём госструктуры, сидя на диване и давя на клавиши...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Frolov-kr37@yandex.ru								
							
    • 
							
  • 30 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Раньше нашли бы этих дебилов на раз-два. А сейчас одни руководители в креслах, а оперов с земли убрали, вот и весь секрет деятельности полиции.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Из любопытства попытался найти адрес на карте ("на 2-й Полетной улице областного центра. У дома №2"), но у меня ничего не получилось. Не подскажете, что это за место? Может, третья Полётная?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В другом источнике (где эту новость выложили раньше) была как раз улица 3-я Полетная, так что скорее всего здесь ошибка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ГлазДаГлаз								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Автопажар" на 2й Полетной. Редактор, за Вами ГлазДаГлаз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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