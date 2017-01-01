Ночью в Иванове сожгли автомобиль

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Автопажар произошел 20 декабря около 00.45 на 2-й Полетной улице областного центра. У дома №2 загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. По информации отдела надзорной деятельности г. Иваново, причиной пожара стал поджог.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

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