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Новости

19 минут назад

В Кохме сгорел двухэтажный дом

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19 декабря в 19.15 в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме в Кохме  на ул. Ивановская, д. 37.
По сообщению МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 19.25 происходило горение кровли и второго этажа, в 19.32 очаг пожара был локализован, в 19.45 горение ликвидировано.
Площадь возгорания составила 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет



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