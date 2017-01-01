В Кохме сгорел двухэтажный дом

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19 декабря в 19.15 в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме в Кохме на ул. Ивановская, д. 37.

По сообщению МЧС, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 19.25 происходило горение кровли и второго этажа, в 19.32 очаг пожара был локализован, в 19.45 горение ликвидировано.

Площадь возгорания составила 150 кв.м. Погибших и пострадавших нет

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