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49 минут назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Как самим себе подложить мёртвую свинью

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«Национальное событие года» - такой почетный статус присвоила экспертная комиссия празднику валенка в Наволоках. На громкое название повелись все областные журналисты, да что там областные - Первый канал приехал.

Ну, ладно нам, местным, на пресс-конференции лапши на уши навешали: обещали грандиозное шоу. «Барсу» 100 верст не крюк, а федералам все же далековато. Впрочем, ехали они не за «национальным событием года». Опять наверняка искали какой-нибудь лук-лучок... В столице-то что - скукота, а у нас тут колорит - хороший повод для стеба.

Праздник валенка по задумке - это один из тех праздников, который должен туристический потенциал региона поднимать на недосягаемую высоту, экономику опять же улучшать, заезжих привлекать. То есть торжество должно быть организовано так, чтобы перед гостями заречными и заморскими не стыдно было. А в итоге даже перед своими как-то неудобно получилось…

О том, как самим себе подложить свинью, да еще и мертвую – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
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										0
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							Надо просто план сюжета готовить, целью которого должно быть положительное освещение мероприятия или отрицательное. У федералов это лучше получается... У нас что плохое, то у них получается хорошим.  Чистой воды журналистика. )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
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  • 22 минуты назад
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    • 
										0
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							   Вот послушал я всё это, и вспомнил советскую комедию 1986 года «Праздник Нептуна».
    
Сюжет:
    
Забытая богом глубинка на безграничных просторах СССР — райцентр Малые Пятки. Находится где-то в зоне сурового климата и температура минус 35 градусов привычна и не удивительна для жителей. На носу — Праздник Нептуна — полу мифическое действо, которое осуществляется на бумаге, а не в реальности и помогает получить райцентру дополнительные дотации. Рапортуя об очередном фарсе руководству области директор дома культуры, с театральным, между прочим, образованием случайно промахнулся, добавив лишний нолик к количеству моржей, готовых искупаться в ледяной воде. В итоге их получилось рекордное количество — 150. Желаю отличится и в целях налаживания интернациональных отношений руководство области приглашает на праздник Нептуна гостей — моржей из Швеции.
    

    
Трудная задача стоит перед руководством района. Ведь Клуб Моржей уже пару лет как закрыт, да и в лучшие годы он насчитывал всего 15 человек. 150 моржей — это половина населения посёлка, включаю стариков, женщин и детей. Ситуация кажется безвыходной. Но русская смекалка, удача и всеобщий кураж не дадут посрамить державу перед лицом иностранных гостей. И вот уже районный глава Хохлов в костюме Нептуна выступает с пламенной речью, воодушевляя население на неожиданные поступки!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 21 минуту назад
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							А при упоминании про грязь и снежную кашу вспомнилась картина А. Германа младшего «Бумажный солдат», где ракета-носитель да и стартовая площадка чуть-ли не в поле стояли и грязи. Так это было показано в кино. 
    
А сегодня эта картина бытия на Руси уже в дежурных репортажах предстаёт. Как некая рутина. Вот куда мы движемся с такой «культурой празднования», а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 20 минут назад
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							"Бумажный солдат"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							- ГУЛЯЙ РЕБЯТА!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 17 минут назад
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										0
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							А это с какой стороны посмотреть... С этой вроде ничего... А с этой как-то совсем плохо... Разносторонними все привыкли быть) Пропускают главное когда головой крутят)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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