ПОСЛУШАЙТЕ! Как самим себе подложить мёртвую свинью

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«Национальное событие года» - такой почетный статус присвоила экспертная комиссия празднику валенка в Наволоках. На громкое название повелись все областные журналисты, да что там областные - Первый канал приехал.

Ну, ладно нам, местным, на пресс-конференции лапши на уши навешали: обещали грандиозное шоу. «Барсу» 100 верст не крюк, а федералам все же далековато. Впрочем, ехали они не за «национальным событием года». Опять наверняка искали какой-нибудь лук-лучок... В столице-то что - скукота, а у нас тут колорит - хороший повод для стеба.

Праздник валенка по задумке - это один из тех праздников, который должен туристический потенциал региона поднимать на недосягаемую высоту, экономику опять же улучшать, заезжих привлекать. То есть торжество должно быть организовано так, чтобы перед гостями заречными и заморскими не стыдно было. А в итоге даже перед своими как-то неудобно получилось…

О том, как самим себе подложить свинью, да еще и мертвую – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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