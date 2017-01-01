Доллары, евро, маникюрный набор и фен украл вор в квартире ивановки

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы





В полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала полицейским, что днем в ее квартиру на улице Весенней, разбив окно, проник неизвестный и похитил 100 долларов, около 40 евро, серебряную цепочку, маникюрный набор и фен.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 37-летний местный житель. Часть похищенного была изъята во время обыска в его доме. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

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