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Ивановцев протестируют на знание экологии
Лучших знатоков наградят подарками
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области проводит экологическую акцию «Экотест - 2017». Она приурочена к подведению итогов Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
Принять участие в акции может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания (всего – 35 вопросов), выполнить которые необходимо будет за определенное время (1 час – 1 час 15 мин).
Победителей экологической акции «Экотест – 2017» наградят дипломами и памятными подарками.
Дата проведения акции - 23 декабря 2017 года. Регистрация участников - с 11:00 до 12:00 часов. Место проведения – ИГХТУ.
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