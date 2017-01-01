Ивановцев протестируют на знание экологии

Лучших знатоков наградят подарками





Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области проводит экологическую акцию «Экотест - 2017». Она приурочена к подведению итогов Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Принять участие в акции может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания (всего – 35 вопросов), выполнить которые необходимо будет за определенное время (1 час – 1 час 15 мин).

Победителей экологической акции «Экотест – 2017» наградят дипломами и памятными подарками.

Дата проведения акции - 23 декабря 2017 года. Регистрация участников - с 11:00 до 12:00 часов. Место проведения – ИГХТУ.

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