Новости
сегодня, 17:56
В районе Меланжевых улиц в Иванове хотят построить школу и многоуровневую парковку
Сегодня в ивановской мэрии прошли публичные слушания по проекту застройки и благоустройства территории в районе бывшего Меланжевого комбината. Проект предусматривает строительство двух 8-этажных домов, трех пятиэтажек, новой школы на 350 мест, административного здания в три этажа, а также многоуровневой автопарковки на 160 машиномест.
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: застройка благоустройство школа парковка проект публичные слушания
- оцените новость:
-
(0)
- 264
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:47«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
Тестовая поездка завершена – ФОТО
-
(0)
- 3526
сегодня, 11:04На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
-
(5)
- 1712
сегодня, 09:56Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
-
(0)
- 5581
сегодня, 09:29Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
И пообещал приехать с "программой развития почты в области"
-
(3)
- 2192