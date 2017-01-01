В районе Меланжевых улиц в Иванове хотят построить школу и многоуровневую парковку





Сегодня в ивановской мэрии прошли публичные слушания по проекту застройки и благоустройства территории в районе бывшего Меланжевого комбината. Проект предусматривает строительство двух 8-этажных домов, трех пятиэтажек, новой школы на 350 мест, административного здания в три этажа, а также многоуровневой автопарковки на 160 машиномест.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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