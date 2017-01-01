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Новости

сегодня, 16:47

«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново

Тестовая поездка завершена – ФОТО


Завершена тестовая поездка «Ласточки» из Москвы в Иваново. По словам специалистов, планируется, что поезд будет следовать до Владимира своим ходом в скоростном режиме, а далее, до Иванова - на тепловозной тяге с питанием систем жизнеобеспечения «Ласточки» от шины отопления тепловоза.



ключевые слова: РЖД скоростной поезд "Ласточка"
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Комментарии (27)

	


	

	

		
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  • 
								
									Михаил Скотников								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Опять через Ковров? Что за уродство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									vavilove								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Линия на Александров в плохом состоянии, скоростной лимит 80км/ч, через Ярославль долго. Новки лучший вариант, так как на линии мало кривых и рельсовое полотно позволяет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Надо столбы ставить...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vavilove								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем, если у тепловоза максимальная скоро
    
сть такая же как у Ласточки?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что не через Ярославль?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									*******								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ещё на лошадинной тяге!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что - "конка" это самый экологически чистый транспорт...
    
Главное нам Сирию восстановить, и Донбассу с Венесуэлой помочь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 31 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Только вот незадача - говорят в Гав.Посаде несознательные голодные жители последнюю лошадь доедают... на чём поедем в светлое будущее путинизма?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Зверев								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							На мой взгляд, если вся дорога займёт не более четырёх часов, это приемлемо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А на мой взгляд уже хорошо! ДАВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАМ ЕЩЁ И СТОЛБЫ ДЛЯ НЕЁ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vavilove								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ивановскую область нет смысла электрифицировать из-за низкого грузопотока, грузопоток решает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Dajl								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							грузопоток грузопотоком, но есть такое понятие как социальная нагрузка... надо начать, попробовать и только потом делать выводы. Иваново может поэтому и не развивается надлежащим образом, что нет линий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sophia Loren								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да хоть на ослиной!радует, что все это не оказалось новостью-однодневкой, а реально дело сдвинулось.уже хочется потестить нововведение:)интересно,сколько будет стоить билет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эй... Без батареек нечестно! Народ хочет электричества! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ему, электричеству, на том участке взяться просто неоткуда. :) На Александров участок от Комсомольской ГРЭС запитать можно, там мощности с избытком, девать некуда, а вот Шуя-Ковров никак не запитать, нет там никакой генерации, и не поставишь, газа тоже в таких количествах там нет. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если хорошо поискать, то всё есть! Знаем мы этих коммерсантов)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									виктор из иванова								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Замечательно, что одна из первых мыслей нового губернатора уже реализуется. Только непонятно, почему только до Владимира своим ходом, а не Коврова без остановок? Но если думать об области в целом, то маршрут должен быть удлинен: Москва - Ковров - Шуя - Иваново - Тейково - Гаврилов-Посад. Тогда всем будет хорошо, и наполняемость "Ласточки" увеличится 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ага.. ага.. всем будет хорошо... знаем.. проходили... Не отводите от темы! БАТАРЕЙКИ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vavilove								
							
    • 
							
  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не до Коврова так как ответвление на Иваново (ст. Новки) раньше, от ответвления до Коврова ещё ходу 15 минут. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Сергей								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодец. Наконец то человек слова руководит 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего не знаю. Ничего не слышу. Ждём БАТАРЕЙКИ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ха-ха,как я и говорил что по Ивановской области его тепловоз таскать будет))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Mamon								
							
    • 
							
  • 32 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так то и Сапсан пустить можно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vavilove								
							
    • 
							
  • 17 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По Горьковскому ходу он не сможет ехать существенно быстрее Ласточки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Alexey Zolotukhin								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что тут не понятно. ЭС2Г электропоезд постоянного тока. Во Владимире стыковка токов постоянного со стороны Москвы и переменного со стороны Коврова. хороший будет салют, если она под переменку залетит. Вот во Владимире и цепляют тепловозома и погнал без захода в Ковров.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									2758								
							
    • 
							
  • 13 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							интересно, а цена билетов будет какая? Надеюсь обойдутся без динамического ценообразования.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Напомнило мне дорогу в деревню: до леса сам, а там за трактором на галстуке. И никто дорогу не сделает, потому что есть трактор. Извращение какое-то... Так и сапсан можно в нашу деревню запустить 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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