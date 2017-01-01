«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново

Тестовая поездка завершена – ФОТО





Завершена тестовая поездка «Ласточки» из Москвы в Иваново. По словам специалистов, планируется, что поезд будет следовать до Владимира своим ходом в скоростном режиме, а далее, до Иванова - на тепловозной тяге с питанием систем жизнеобеспечения «Ласточки» от шины отопления тепловоза.

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