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В Иванове введен в эксплуатацию еще один объект СУ-155
Квартиры получат более 170 дольщиков - ФОТО
В Иванове компания «Стройиндустрия-Холдинг» ввела в эксплуатацию очередной дом «СУ-155» по адресу: мкр. Сухово-Дерябихский, литер 1 корпус Б (1 и 2 секции). Разрешение на ввод подписано сегодня, 19 декабря, главой города Владимиром Шарыповым и передано застройщику.
Первые ключи от квартир будут вручены дольщикам в торжественной обстановке 20 декабря, после чего начнется стандартная процедура выдачи ключей и приемки квартир участниками долевого строительства. Таким образом, в 2017 году литер 1 корпус Б в мкр. Сухово-Дерябихский будет заселен полностью: 3 и 4 секции сданы еще в январе текущего года. В секциях, ведённых в эксплуатацию сейчас, квартиры получит 171 дольщик.
Всего с начала реализации Адресной инвестиционной программы по достройке домов ГК «СУ-155» в Ивановском регионе «Стройиндустрия-Холдингом» был обеспечен ввод в эксплуатацию 14 объектов и решен вопрос с жильем 2590 дольщиков.
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Комментарии (1)
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- AlexeiYuristсегодня, 16:23Может тут приютят... хе)
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