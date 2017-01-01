В Иванове введен в эксплуатацию еще один объект СУ-155

Квартиры получат более 170 дольщиков - ФОТО





В Иванове компания «Стройиндустрия-Холдинг» ввела в эксплуатацию очередной дом «СУ-155» по адресу: мкр. Сухово-Дерябихский, литер 1 корпус Б (1 и 2 секции). Разрешение на ввод подписано сегодня, 19 декабря, главой города Владимиром Шарыповым и передано застройщику.

Первые ключи от квартир будут вручены дольщикам в торжественной обстановке 20 декабря, после чего начнется стандартная процедура выдачи ключей и приемки квартир участниками долевого строительства. Таким образом, в 2017 году литер 1 корпус Б в мкр. Сухово-Дерябихский будет заселен полностью: 3 и 4 секции сданы еще в январе текущего года. В секциях, ведённых в эксплуатацию сейчас, квартиры получит 171 дольщик.

Всего с начала реализации Адресной инвестиционной программы по достройке домов ГК «СУ-155» в Ивановском регионе «Стройиндустрия-Холдингом» был обеспечен ввод в эксплуатацию 14 объектов и решен вопрос с жильем 2590 дольщиков.

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