Шуяне своими руками построят на Центральной площади города большую снежную горку

Акция «Строим горку для детей!» состоится 23 декабря





В прошлом году на Центральной площади Шуи вместо пластиковой горки, к которой было много нареканий со стороны жителей райцентра, была сооружена большая снежная гора. Ребята разных возрастов с удовольствием катались со снежного склона.

Этой зимой идею со снежной горкой на Центральной площади решили повторить. Мэрия райцентра приглашает всех неравнодушных шуян 23 декабря к 11:00 на Центральную площадь для участия в акции «Строим горку для детей!». Собственный инвентарь приветствуется. В работе горожанам будут помогать и коммунальные службы.

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