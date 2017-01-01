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сегодня, 16:11
Шуяне своими руками построят на Центральной площади города большую снежную горку
Акция «Строим горку для детей!» состоится 23 декабря
В прошлом году на Центральной площади Шуи вместо пластиковой горки, к которой было много нареканий со стороны жителей райцентра, была сооружена большая снежная гора. Ребята разных возрастов с удовольствием катались со снежного склона.
Этой зимой идею со снежной горкой на Центральной площади решили повторить. Мэрия райцентра приглашает всех неравнодушных шуян 23 декабря к 11:00 на Центральную площадь для участия в акции «Строим горку для детей!». Собственный инвентарь приветствуется. В работе горожанам будут помогать и коммунальные службы.
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 17:41материал-то для строительства есть?
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