В ивановском детском саду нашли непонятную говядину

30 кг мяса задержано





Специалисты Россельхознадзора провели проверку в одном из ивановских детских садов, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, в частности, на складе дошкольного учреждения была обнаружена говядина без ветеринарных сопроводительных документов.

По данному факту руководству детсада выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Мясо в количестве 30 кг задержано до получения информации о качестве и безопасности данного продукта.

«Ответственное лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

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