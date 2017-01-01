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сегодня, 15:46
В ивановском детском саду нашли непонятную говядину
30 кг мяса задержано
Специалисты Россельхознадзора провели проверку в одном из ивановских детских садов, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, в частности, на складе дошкольного учреждения была обнаружена говядина без ветеринарных сопроводительных документов.
По данному факту руководству детсада выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Мясо в количестве 30 кг задержано до получения информации о качестве и безопасности данного продукта.
«Ответственное лицо, допустившее нарушение, привлекается к административной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
ключевые слова: детский сад продукты говядина Россельхознадзор
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