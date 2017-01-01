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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: e-проездной против соцкарты, отбор не отмежёванных участков и опасные развлечения
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Электронный проездной против социальной карты. Кто кого?
- Не в то время, не в том месте. Как поплатился ивановец за свой визит в развлекательное заведение.
- Могут ли отобрать не отмежёванный земельный участок. Призываем к ответу чиновников.
- Внимание, новый розыгрыш! На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть в цирк бесплатно?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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