ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: e-проездной против соцкарты, отбор не отмежёванных участков и опасные развлечения

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Электронный проездной против социальной карты. Кто кого?

- Не в то время, не в том месте. Как поплатился ивановец за свой визит в развлекательное заведение.

- Могут ли отобрать не отмежёванный земельный участок. Призываем к ответу чиновников.

- Внимание, новый розыгрыш! На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть в цирк бесплатно?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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