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Новости

сегодня, 15:26

Наиболее популярной темой итогового сочинения в регионе стала «отзывчивость»

Меньше всего выпускников захотели писать об ошибочном общественном мнении


Стали известны результаты итогового сочинения (изложения) выпускников школ Ивановской области. Этот экзамен в регионе сдавали 3 916 участников, из них изложение выбрали 54 человека. Порядка 99% школьников получили за работу «зачет».

Как рассказали в региональном департаменте образования, наиболее популярной темой на итоговом сочинении стала «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», ее выбрали 2 341 обучающихся (60,62%). «Когда измену можно простить?» - 740 выпускников (19,16%). «Чем смелость отличается от безрассудства?» - 350 человек (9,06 %). «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?» - 248 школьников (6,42%). «Бывает ли общественное мнение ошибочным?» - 183 участника (4,74%).

Итоговое сочинение проводилось в этом году в четвертый раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.

Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 7 февраля и 16 мая 2018 года.



ключевые слова: выпускники экзамены сочинение
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