Впервые вручен Почетный знак «За защиту прав человека в Ивановской области»

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15 декабря в Белом зале Бурылинского музея впервые состоялась торжественная церемония, посвященная вручению Почетного знака Уполномоченного по правам человека в Ивановской области «За защиту прав человека в Ивановской области».

Региональный омбудсмен Наталья Ковалева вручила знак Почетному гражданину Ивановской области Валентине Семенко, бывшему председателю Ивановского областного суда, которая более 28 лет возглавляла местное отделение благотворительного фонда «Российский детский фонд». Свою жизнь Валентина Ивановна посвятила работе по сокращению сиротства, заботе о здоровье, образовании и развитии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Инициировала кампании по сбору средств для выполнения благотворительных программ «Коровушка-кормилица», «Лучший отец года», «Дети семей, отцы которых погибли в горячих точках», «Познай свою малую Родину», а также на лечение тяжелобольных детей из числа подопечных отделения. Непосредственно участвовала в разработке комплексной программы «Город без сирот» и многих других значимых социальных проектов. Являлась первым Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области в 2001-2003 гг.

Также знак был вручен Ивановской областной общественной организации инвалидов-опорников «Надежда», которая на протяжении 25 лет существования отстаивает права людей с высокой степенью инвалидности, в частности колясочников. Проводит работу по созданию доступной городской среды, транспортному обслуживанию инвалидов, их психологической реабилитации, развитию инваспорту на колясках, оказанию помощи инвалидам, воспитывающим детей, организации духовных встреч.

Фото: Служба Уполномоченного по правам человека в Ивановской области

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