В Ивановской области из-за интенсивного таяния снега затопило мост

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Сегодня в 11.30 в ГУ МЧС по ивановской области поступило сообщение о резком подъеме воды в результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков в реке Нерль. Это повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.

В настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлекаются 4 человека и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС

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