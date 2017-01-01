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сегодня, 14:29
В Ивановской области из-за интенсивного таяния снега затопило мост
ФОТО
Сегодня в 11.30 в ГУ МЧС по ивановской области поступило сообщение о резком подъеме воды в результате интенсивного снеготаяния и выпадения осадков в реке Нерль. Это повлекло за собой подтопление низководного моста в районе деревни Новая Гаврилово-Посадского района.
В настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлекаются 4 человека и 2 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС
ключевые слова: река мост подтопление
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Комментарии (3)
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- Добрыйсегодня, 15:08"к ликвидации последствий ЧП привлекаются 4 человека и 2 единицы техники." - откачивать будут? не стебусь, действительно интересно каким образом ликвидируются последствия такого плана
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- IvZсегодня, 15:28На тушение горящей коляски в подъезде привлекалось человек 18 + 2 ед техники, а мост Вам не коляска: хватит и четырех + 2 ед техники (наверное, лопаты).
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- Медведьсегодня, 16:58Какие нафик лопаты, - домкраты! Ну и шарики с гелием
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