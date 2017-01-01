В Ивановской области в заброшенном доме найден женский скелет

Установлено, что останки принадлежат пенсионерке, числившейся пропавшей без вести





О страшной находке сообщает vichuganews.ru. По данным сайта, днем 15 декабря в одном из заброшенных полусгоревших домов в Запольном переулке города Вичуга Ивановской области был обнаружен скелетированный женский труп.

Проверка показала, что это – останки женщины 1957 г.р., которая еще в апреле самовольно ушла из пучежского приюта для инвалидов и с тех пор числилась как без вести пропавшая.

Проверка по факту обнаружения трупа продолжается.

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