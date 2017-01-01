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сегодня, 14:13
В Ивановской области в заброшенном доме найден женский скелет
Установлено, что останки принадлежат пенсионерке, числившейся пропавшей без вести
О страшной находке сообщает vichuganews.ru. По данным сайта, днем 15 декабря в одном из заброшенных полусгоревших домов в Запольном переулке города Вичуга Ивановской области был обнаружен скелетированный женский труп.
Проверка показала, что это – останки женщины 1957 г.р., которая еще в апреле самовольно ушла из пучежского приюта для инвалидов и с тех пор числилась как без вести пропавшая.
Проверка по факту обнаружения трупа продолжается.
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Комментарии (2)
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- макссссегодня, 14:28конец года, потеряшек надо искать
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- Виктория Кимсегодня, 14:36Ушла из приюта, а там и искать, наверное, не стали. А она домой вернулась: лучше умереть дома, чем жить в приюте?
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