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сегодня, 13:57
В Ивановской области на два памятника природы стало больше
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы одобрила представленные материалы комплексного экологического обследования двух озер Ивановской области. Это озеро Западное площадью 65,2 га (охранная зона - 113,8 га) и озеро Нельша (Нальша) площадью 157,3 га (охранная зона - 214,2 га).
Отныне эти озера, расположенные в Савинском и Южском районах соответственно, признаны особо охраняемыми памятниками природы регионального значения.
ключевые слова: памятник природы озеро
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Комментарии (2)
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- Медведьсегодня, 14:22Это кто то там коттедж себе заляпать хочет и обнести колючкой сразу район, чтоб не ездили туристы с палатками, давайте уж тогда всё в красную книгу запишем и Светленькое, и Поныхарь, и Кщару, и высоким забором Святое обнесём
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