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Новости

сегодня, 13:57

В Ивановской области на два памятника природы стало больше


Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы одобрила представленные материалы комплексного экологического обследования двух озер Ивановской области. Это озеро Западное площадью 65,2 га (охранная зона - 113,8 га) и озеро Нельша (Нальша) площадью 157,3 га (охранная зона - 214,2 га).

Отныне эти озера, расположенные в Савинском и Южском районах соответственно, признаны особо охраняемыми памятниками природы регионального значения.



ключевые слова: памятник природы озеро
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 14:22
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										+1
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							Это кто то там коттедж себе заляпать хочет и обнести колючкой сразу район, чтоб не ездили туристы с палатками, давайте уж тогда всё в красную книгу запишем и Светленькое, и Поныхарь, и Кщару, и высоким забором Святое обнесём								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Шнурик								
							
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  • сегодня, 17:29
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										0
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							Фероян потихоньку прибирает южские озера, будет делать турстическую мекку и рубить бабло, дабы лес уже не катит - кончился...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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