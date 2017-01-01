В Ивановской области на два памятника природы стало больше





Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы одобрила представленные материалы комплексного экологического обследования двух озер Ивановской области. Это озеро Западное площадью 65,2 га (охранная зона - 113,8 га) и озеро Нельша (Нальша) площадью 157,3 га (охранная зона - 214,2 га).

Отныне эти озера, расположенные в Савинском и Южском районах соответственно, признаны особо охраняемыми памятниками природы регионального значения.

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