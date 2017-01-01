Аллею Гагарина в Иванове благоустроили на 2,4 млн рублей

Что сделано - ФОТО





Работы по благоустройству аллеи на улице Юрия Гагарина в областном центре проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость реконструкции пешеходной зоны на участке от улицы Тимирязева до улицы Фролова составила около 2,4 миллиона рублей. Большая часть средств получена из федерального бюджета.

«К началу декабря мероприятия по благоустройству аллеи выполнены в полном объеме, - сообщает мэрия. - На тротуаре старые бетонные плиты заменены на асфальтобетонное покрытие, его площадь составила более 524 квадратных метров. Установлено 6 скамеек и 12 урн, а также выполнен капитальный ремонт линии наружного освещения протяженностью 540 метров. На аллее появились новые опоры освещения и 23 светильника».

Кроме того, благоустроена зеленая зона. Снесено и вывезено 25 аварийно-опасных деревьев. В рамках мероприятий по уходу специалисты вырезали 3000 сухих ветвей. На аллее восстановлен и засеян травой газон площадью почти 1800 квадратных метров.

«Благоустройство участка аллеи между улицами Тимирязева и Фролова явилось логическим завершением того, что было сделано в предыдущие годы. Сегодня мы пообщались с жителями, которые высказали предложение в адрес администрации города Иванова и городской думы установить в конце аллеи детские игровые элементы. Я думаю, что совместно с депутатами мы эту инициативу рассмотрим и в последующие годы сделаем здесь новый детский или спортивный городок», - сообщил заместитель мэра Виктор Казанцев.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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