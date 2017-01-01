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Новости

сегодня, 13:26

Аллею Гагарина в Иванове благоустроили на 2,4 млн рублей

Что сделано - ФОТО


Работы по благоустройству аллеи на улице Юрия Гагарина в областном центре проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость реконструкции пешеходной зоны на участке от улицы Тимирязева до улицы Фролова составила около 2,4 миллиона рублей. Большая часть средств получена из федерального бюджета.

«К началу декабря мероприятия по благоустройству аллеи выполнены в полном объеме, - сообщает мэрия. - На тротуаре старые бетонные плиты заменены на асфальтобетонное покрытие, его площадь составила более 524 квадратных метров. Установлено 6 скамеек и 12 урн, а также выполнен капитальный ремонт линии наружного освещения протяженностью 540 метров. На аллее появились новые опоры освещения и 23 светильника».

Кроме того, благоустроена зеленая зона. Снесено и вывезено 25 аварийно-опасных деревьев. В рамках мероприятий по уходу специалисты вырезали 3000 сухих ветвей. На аллее восстановлен и засеян травой газон площадью почти 1800 квадратных метров.

«Благоустройство участка аллеи между улицами Тимирязева и Фролова явилось логическим завершением того, что было сделано в предыдущие годы. Сегодня мы пообщались с жителями, которые высказали предложение в адрес администрации города Иванова и городской думы установить в конце аллеи детские игровые элементы. Я думаю, что совместно с депутатами мы эту инициативу рассмотрим и в последующие годы сделаем здесь новый детский или спортивный городок», - сообщил заместитель мэра Виктор Казанцев.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: аллея благоустройство
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 13:42
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							Красиво. Жалко только здоровые деревья спилили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 14:05
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										+1
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							Тополя здоровыми не бывают, они бывают высокие ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									shaitan								
							
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  • сегодня, 14:02
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										+1
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							а мне нравится, лучше, чем было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alla								
							
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  • сегодня, 14:41
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										+1
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							конечно, лучше такой сквер, чем по чипыжам шастать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									viagra								
							
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  • сегодня, 14:43
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							наконец дождались, теперь есть место, где с ребенком и коляской, можно будет погулять не далеко от дома ))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Jery								
							
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  • сегодня, 14:48
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										+1
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							как говорится, движение к преображению и нашего района...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 14:52
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										+1
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							Прости, Юра. #мывсёпросрали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • сегодня, 15:04
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							На Луну на пикник собираемся вместе с друзьями. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • сегодня, 15:10
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    • 
										+1
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							Всё о женском, всё о женском...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Городской								
							
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  • сегодня, 15:01
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										+1
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							Спилены были абсолютно здоровые деревья. Сейчас аллея напоминает автостоянку. К вечеру сплошь заставлена старыми машинами.  Кустарник уничтожили, ограждения не сделали. Мое мнение: лучше бы и не трогали. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
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  • сегодня, 15:03
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    • 
										+1
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							деревья есть, приглянитесь, на фотки...а спили которые только мешали обустройству, по мне так сейчас лучше стало								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosy								
							
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  • сегодня, 15:02
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							прикольно сделали, жаль щас на роликах не покататься мне, буду ждать весну								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 16:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а на коньках чтож нет? - Вон хоть на Смирнова, или в парке, может на Пушке откроют, еще не все растаяло
    

    
Плиты Коньков так и заныкал, в 90-х годах 8 штук спер, и сейчас 800метров плит упёр по тихому, маладец								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ars Tech								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ни одного форнаря от Тимирязева до фролова...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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