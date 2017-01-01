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сегодня, 13:09
Ивановец пытался задушить свою мать подушкой
Полиция задержала злоумышленника
Криминальный инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Спортивной в областном центре. Во время семейной ссоры безработный, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 43-летний ивановец начал душить мать подушкой. 69-летней пенсионерке удалось вырваться, и она обратилась за помощью в полицию.
Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Теперь за угрозу убийством ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: угроза убийством полиция
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