Ивановец пытался задушить свою мать подушкой

Полиция задержала злоумышленника





Криминальный инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Спортивной в областном центре. Во время семейной ссоры безработный, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 43-летний ивановец начал душить мать подушкой. 69-летней пенсионерке удалось вырваться, и она обратилась за помощью в полицию.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Теперь за угрозу убийством ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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