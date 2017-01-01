В Иванове назван победитель городского конкурса ведущих «Абсолютный бренд 2017»

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Третий год подряд в преддверии новогодних праздников в областном центре среди школьников проводится городской конкурс ведущих «Абсолютный бренд».

В 2017 году на конкурс поступило 12 заявок от школ и учреждений дополнительного образования города. Каждый из претендентов должен был выступить в качестве ведущего школьного мероприятия и подготовить видеоотчет.

По итогам отборочного тура в финал конкурса вышли три участника: Мария Фомичева из школы № 64, Павел Лебедев из детско-юношеского центра № 1 и Артемий Киселёв из гимназии № 23. Финалистам предстояло продумать и организовать новогоднюю развлекательную программу. Каждый из участников должен был продемонстрировать профессиональные навыки ведущего, составить оригинальную концепцию шоу-программы и провести ее. Оценивали выступления конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли журналисты ивановских телекомпаний, популярные ведущие, представители управления образования и Центра «Перспектива». Также финалисты конкурса боролись за «Приз зрительских симпатий» с помощью онлайн-голосования в социальных сетях.

В итоге победителем городского конкурса ведущих «Абсолютный бренд 2017» был признан учащийся гимназии № 23 Артемий Киселёв. Его работа с аудиторией стала одной из самых ярких и запоминающихся. Вторым стал Павел Лебедев, который также получил и «Приз зрительских симпатий». Третье место досталось Марии Фомичевой. Победителю и призерам были вручены дипломы и ценные подарки.

По словам организаторов, в дальнейшем участники конкурса смогут попробовать себя в качестве ведущих на различных площадках города.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново







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