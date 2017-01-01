Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:50

В Иванове назван победитель городского конкурса ведущих «Абсолютный бренд 2017»

ФОТО


Третий год подряд в преддверии новогодних праздников в областном центре среди школьников проводится городской конкурс ведущих «Абсолютный бренд».

В 2017 году на конкурс поступило 12 заявок от школ и учреждений дополнительного образования города. Каждый из претендентов должен был выступить в качестве ведущего школьного мероприятия и подготовить видеоотчет.

По итогам отборочного тура в финал конкурса вышли три участника: Мария Фомичева из школы № 64, Павел Лебедев из детско-юношеского центра № 1 и Артемий Киселёв из гимназии № 23. Финалистам предстояло продумать и организовать новогоднюю развлекательную программу. Каждый из участников должен был продемонстрировать профессиональные навыки ведущего, составить оригинальную концепцию шоу-программы и провести ее. Оценивали выступления конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли журналисты ивановских телекомпаний, популярные ведущие, представители управления образования и Центра «Перспектива». Также финалисты конкурса боролись за «Приз зрительских симпатий» с помощью онлайн-голосования в социальных сетях.

В итоге победителем городского конкурса ведущих «Абсолютный бренд 2017» был признан учащийся гимназии № 23 Артемий Киселёв. Его работа с аудиторией стала одной из самых ярких и запоминающихся. Вторым стал Павел Лебедев, который также получил и «Приз зрительских симпатий». Третье место досталось Марии Фомичевой. Победителю и призерам были вручены дипломы и ценные подарки.

По словам организаторов, в дальнейшем участники конкурса смогут попробовать себя в качестве ведущих на различных площадках города.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново




ключевые слова: школьники ведущие конкурс
  • оцените новость:
  • (0)
  • 917
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господи,эти конкурсы в боксерских перчатках! Старо,как мир! Где креатив? Ещё бы бумагой туалетной обмотались.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3484						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1707						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5568						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2190						
    •