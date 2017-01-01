В Ивановской области скутерист, сбивший подростка, получил реальный срок

Также мужчина выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда





В Шуе вынесен приговор в отношении 37-летнего скутериста, сбившего подростка.

Дорожный инцидент произошел в мае 2016 года. Подсудимый ехал на скутере без госномера с пассажиром по автодороге Василево-Центральный со скоростью около 40 км/час. Увидев впереди двух несовершеннолетних велосипедистов, скутерист не притормозил и, проезжая мимо, задел одного из них. Подросток получил тяжелые травмы.

В итоге суд признал водителя скутера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Также суд частично удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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