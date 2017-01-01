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В Ивановской области скутерист, сбивший подростка, получил реальный срок
Также мужчина выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда
В Шуе вынесен приговор в отношении 37-летнего скутериста, сбившего подростка.
Дорожный инцидент произошел в мае 2016 года. Подсудимый ехал на скутере без госномера с пассажиром по автодороге Василево-Центральный со скоростью около 40 км/час. Увидев впереди двух несовершеннолетних велосипедистов, скутерист не притормозил и, проезжая мимо, задел одного из них. Подросток получил тяжелые травмы.
В итоге суд признал водителя скутера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
Также суд частично удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
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- Николай Васильевичсегодня, 12:31Справедливо!
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