Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:27

В Ивановской области скутерист, сбивший подростка, получил реальный срок

Также мужчина выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда


В Шуе вынесен приговор в отношении 37-летнего скутериста, сбившего подростка.

Дорожный инцидент произошел в мае 2016 года. Подсудимый ехал на скутере без госномера с пассажиром по автодороге Василево-Центральный со скоростью около 40 км/час. Увидев впереди двух несовершеннолетних велосипедистов, скутерист не притормозил и, проезжая мимо, задел одного из них. Подросток получил тяжелые травмы.

В итоге суд признал водителя скутера виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Также суд частично удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и взыскал с осужденного 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.



ключевые слова: ДТП скутер велосипед подросток наезд суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 770
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3546						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(5)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1714						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5590						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2195						
    •