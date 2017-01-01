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сегодня, 11:51
Дмитрий Медведев исключил из совета по развитию кинематографии Станислава Воскресенского
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обновил правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.
В новый состав совета вошли пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Пристансков и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Из состава совета исключены - депутат Госдумы Айрат Фаррахов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и бывший глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
ключевые слова: кино кинематография Правительство РФ совет Дмитрий Медведев Станислав Воскресенский
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Комментарии (3)
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- gorozhaninсегодня, 12:09В списке есть хоть один кинематографист?
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- Петр Ивановсегодня, 12:24Кинематографист в списке - это лишнее! Что, Вам этих уважаемых людей не хватает? Одна Тимакова чего стоит!
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- IvZсегодня, 13:23Нет никого, связанного с кинематографом: они ж не снимают кино, они его развивают... (чукча не читатель, чукча - писатель!)
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