Дмитрий Медведев исключил из совета по развитию кинематографии Станислава Воскресенского





Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обновил правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.

В новый состав совета вошли пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Пристансков и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Из состава совета исключены - депутат Госдумы Айрат Фаррахов, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и бывший глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.

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