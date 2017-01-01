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вчера, 11:24В Ивановской области сгорела аптека
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Новости
сегодня, 11:39
Причиной возгорания аптеки в Пучеже стал поджог
ФОТО
Как мы сообщали ранее, 18 декабря около 03:30 загорелась аптека «Мир лекарств», расположенная на первом этаже многоквартирного дома №13 по улице Советской в Пучеже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Сегодня в ГУ МЧС по Ивановской области назвали причину возгорания. Это – поджог.
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"Площадь пожара составила 50 квадратных метров. " - ущерб какой?!