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сегодня, 11:04
На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
Ситуация с кадрами на муниципальном транспортном предприятии остается катастрофической, считает заместитель директора МУП «ИПТ» Вячеслав Сидло. Сегодня на линии вышли 77 троллейбусов вместо положенных 96. На 19 машинах просто нет экипажей. То есть на каждом из 11 маршрутов не хватает почти двух единиц. Зарплата водителя 3-го класса – около 15 тысяч рублей, 1-го – около 19 тысяч. У кондукторов ставка колеблется в пределах 13-15 тысяч рублей.
ключевые слова: троллейбусы МУП "ИПТ" кадры
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Комментарии (16)
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- Ана Сережинасегодня, 12:17А то что вчера например было отпущено домой 6экипажей (водитель,кондуктор) и три экипажа еще и сидели до конца чмены из—за того что нет машин,ехать не на чем. Может в этом причина! Резеова нет! Готовности подвижного состава нет!
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- gorozhaninсегодня, 12:37А вчера наоборот водители и кондуктора сидели в депо по причине поломки подвижного состава. А водителей действительно недостаточно, сами подумайте почему? Зарплата за свои смены у водителя троллейбуса в Коврове и Твери 22 - 24 тысячи в месяц. В Иваново 11 - 13 тысяч. Кондуктора в других регионах получают 18-20 в Иваново 8 - 9 тысяч рублей. Вот интересный вопрос. Что было сделано руководством МУП ИПТ, что бы сократить кадровый голод на предприятии??? Может перестали штрафовать людей за пустяки. А завышенные планы кондукторов. Если кондуктор принёс выручки не 90% от плана, а к примеру 89, то его лишают на 10% от премии. Если 85 то на 50. А вот теперь подумайте как от кондуктора может зависеть кол-во пассажиров??? Если за последние 10 лет город и область наплодили частных маршрутов дублёров, которые едут перед носом рогатого и собирают пассажиров. У жителей НЕТ СТИМУЛА ВЫБИРАТЬ ТРОЛЛЕЙБУС. Постоянные обещания властей ввести проездной до сих пор остаются обещаниями. Отложили конкурс на электронный, что мешает ввести картонный? Его можно было запустить ещё год назад и для этого никакие банки не нужны. К примеру если в Твери по картонным абонементам можно ездить безлимитно месяц. То по электронным картам есть тарифное меню безлимита на сутки на 30 дней на неделю. А также на 45 минут. У нас нет ничего! А тот же картонный проездной если бы его ввели ещё в 2016 году смог бы привлечь дополнительных пассажиров и дополнительные средства на покупку несколько новых троллейбусов. Вариант бесплатной пересадки в рамках троллейбусной системы можно решить уже сейчас. С помощью чеков которые печатают терминалы для оплаты льготного проезда. На чеке указано время и маршрут. Этого достаточно. И много чего ещё можно было сделать, мы даже подробную статью написали и разложили всё по полочкам. Но никому ничего не надо. Гораздо проще ничего не контролировать, чем наводить порядок. С уважением: Батурин Владимир.
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- Makar37сегодня, 12:40Главное щас уволить начальника депо господина Кубышина,который не хочет решать вопрос с ремонтом машин.В парке стоит более 45 машин на ремонте. Этот товарищ заявляет ,что все нормально. Вчера около 5 бригад сидело просто без машин.Зато у данных товарищей все хорошо.
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- Makar37сегодня, 12:51И главное катастрофическая ситуация в ИПТ с безграмотными,не за что не отвечающими начальниками, муниципального предприятия. Вы,одни и те же люди сидите уже более 2 лет на одних постах.При Вас ситуация крайне усугубилась. Будьть мужиками и напишите заявления об уходе.И да г-н Сидло хватит нагло ВРАТЬ!!! Почти каждый день кадры есть,а техники нету,потому что всё гниет ,а кузовщиков у вас ОДИН !! на все депо! Позор!
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- gorozhaninсегодня, 12:52Хочется отметить, что цифры приведённые в статье - это данные от МУП ИПТ и скорее всего "средняя температура по больнице". У нас можно и 40 тысяч заработать в месяц если выходить на линию за тройную оплату и трудится вообще без выходных. Вчера кстати (как пишут в соцсетях) умер один из шоферов частного автобуса.Хорошо, хоть без жертв обошлось. Для справедливости разговора по зарплатам нужно придать огласке квитки сотрудников которые не калымят, а работают только свои смены. И вы тогда поймёте реальную картину. Ещё раз повторюсь кондуктора которые работают норму часов получают на руки 8 - 9 тысяч и то, при условии если их руководство не лишило премии!
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- gorozhaninсегодня, 13:05Кстати, чем больше водители калымят по выходным, тем больше они могут потерять если их оштрафуют и придерутся по пустяку. Это ведь гораздо проще решать свои финансовые проблемы за счёт сотрудников... Вместо того, что бы работать эффективно. А лучшие водители которые трудились на совесть и соблюдали расписание работать в Москву и Санкт - Петербург, где оплата труда за свои смены в 5 раз выше! Самая главная проблема на предприятии - это РАВНОДУШИЕ И АПАТИЯ. Руководство города и МУП ИПТ не желает менять ситуацию. А у сотрудников за такую низкую зарплату врят ли будут "гореть глаза"... И пускай руководство города не передёргивает и не ссылается на бюджеты Иваново и крупных мегаполисов. Ковров, к примеру маленький город, но нам и тут втирают якобы, что там рогатые возят рабочих на предприятия. Только ещё лет 5 назад Ковровский троллейбус был с долгами, а под проводами ездили частные маршруты дублёры. Дело в ПОДХОДЕ и в ПРИОРИТЕТЕ решения тех или иных проблем. В Коврове убрали частников из под троллейбусных маршрутов, у нас побоялись. О чём ещё можно говорить???
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- Дмитрий Ломановсегодня, 13:34Техника старая и холодная! Зимой, если есть выбор, я лучше пропущу троллейбус и дождусь маршрутку или автобус. На улице замёрзнешь и потом в троллейбусе ещё больше окоченеешь! 2 рубля сэкономишь, а потом на лекарства больше истратишь!
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- gorozhaninсегодня, 13:58Тут не согласен. В маршрутке гораздо холоднее. Так как печка в маршрутке только у водителя в кабине. Когда микроавтобус подъедет к остановке раскроет дверь и стоит минут пять, и всё тепло на улице. В троллейбусах в салонах есть печки и на остановках не стоит с открытыми дверьми по 5 минут. Вышли люди и зашли в широкие двери. Кстати быстрая посадка и высадка пассажиров влияет на время пути, ведь если меньше транспорт будет стоять на остановках, то оборотное время рейса сокращается. И за день можно сделать на 1 круг больше. И те же низкопольные автобусы - троллейбусы нужны не только для инвалидов и мамам с колясками, но и в первую очередь для сокращения время посадки-высадки пассажирам. Вместо 3 ступенек пассажиру достаточно зайти в транспорт и всё.
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- Медведьсегодня, 13:55Маршруточная мафия, сделайте контроль, начните с регистрации - номер желтого цвета, проезд по полосе для ОТ у ТОПОЛЯ только для них,провести проверки по уплате налогов элементарно! - Отсеются 100500 маршруток враз, без лицензий, без маршрутов, без прав!!! лишенцы в том числе, без маршрутных листов и ежедневных мед-справок.
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- Труженник тыласегодня, 15:02Гнать Кубышина и компанию поганой метлой. Не могут сами - надо помочь им написать заявление. Нам не нужны такие руководители, которые разваливают троллейбусное хозяйство города!!
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- Труженник тыласегодня, 15:24Правильно, Барс, что поднимаете эту тему! Об этом нужно не просто говорить, а кричать во всеуслышанье, потому что проблемы в МУПе существуют давно и никем не решаются. Пора разрубить этот гордиев узел и выгнать тунеядцев! Назначить тех, кто хочет и будет работать на благо города и общественного транспорта!
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- foxсегодня, 15:29ну логично, им на кассе будут платить 15 стабильно, а Вы чего хотели? вот результат. А если бы обратили внимание на решения вопроса у общественных организаций, то возможно это смогли бы избежать. Уничтожают троллейбус не первый год.
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- Наталисегодня, 15:34А проверяющих хороших в городе совсем нет? Надо как следует проверить это предприятие, а то получиться как с ПАТП-1 10 лет назад. Разворовали предприятие, а когда всё выяснилось, то было поздно, предприятие не спасти. Боюсь еще немного и МУП ИПТ потеряем.
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- gorozhaninсегодня, 16:25На счёт проверок вы правы! Город деньги выделяет, а куда и на что они идут не понятно. По сути если ничего не меняется, для сокращения убытков. То я как налогоплательщик не согласен на такое выделение средств. На новый подвижной состав согласен, а на ветер нет! Если в казне денег нет и надо строить детские садики. Так постепенно убирайте частные дубли из под проводов, сделайте удобное тарифное меню для пассажиров. Обновите подвижной состав, поставьте толковых руководителей. И троллейбус будет пополнять городской бюджет налогами! А сейчас всё сделано для того, что бы показать обывателю, что у нас такие реалии и рынок, что троллейбус не эффективен. Был недавно на приёме у заместителя губернатора Зобнина и он мне в открытую заявил, что троллейбус это прошлый век и не эффективный транспорт. Если так говорит чиновник, то это лишь доказывает его не компетентность и не профессионализм. В городах где иной подход к общественному транспорту, троллейбус почему-то ЭФФЕКТИВЕН!
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- Антикорсегодня, 16:40КСП есть, но туда не суётся
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 17:43А по мне так вообще эти тралики не нужны. проехать невозможно если он встал.
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