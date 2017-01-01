На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного

МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов





Ситуация с кадрами на муниципальном транспортном предприятии остается катастрофической, считает заместитель директора МУП «ИПТ» Вячеслав Сидло. Сегодня на линии вышли 77 троллейбусов вместо положенных 96. На 19 машинах просто нет экипажей. То есть на каждом из 11 маршрутов не хватает почти двух единиц. Зарплата водителя 3-го класса – около 15 тысяч рублей, 1-го – около 19 тысяч. У кондукторов ставка колеблется в пределах 13-15 тысяч рублей.

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