Житель Ивановской области расстрелял своего знакомого из пистолета

Конфликт между мужчинами произошел из-за порванной рыболовной сети





В Шуе вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Подсудимый испортил рыболовную сеть своего знакомого. Через некоторое время этот самый знакомый в компании друзей приехал к испортившему сеть мужчине на разборки. Восприняв это как угрозу, подсудимый, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, взял из сейфа травматический пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в незваного гостя, ранив его в ноги.

В итоге суд приговорил шуянина к 1,5 годам лишения свободы условно, также частично удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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