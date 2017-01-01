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Житель Ивановской области расстрелял своего знакомого из пистолета
Конфликт между мужчинами произошел из-за порванной рыболовной сети
В Шуе вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Подсудимый испортил рыболовную сеть своего знакомого. Через некоторое время этот самый знакомый в компании друзей приехал к испортившему сеть мужчине на разборки. Восприняв это как угрозу, подсудимый, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, взял из сейфа травматический пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в незваного гостя, ранив его в ноги.
В итоге суд приговорил шуянина к 1,5 годам лишения свободы условно, также частично удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
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Комментарии (1)
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- макссссегодня, 14:30мне кажется журналюги опустили один немаловажный момент
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