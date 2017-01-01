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Новости

сегодня, 10:55

Житель Ивановской области расстрелял своего знакомого из пистолета

Конфликт между мужчинами произошел из-за порванной рыболовной сети


В Шуе вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Подсудимый испортил рыболовную сеть своего знакомого. Через некоторое время этот самый знакомый в компании друзей приехал к испортившему сеть мужчине на разборки. Восприняв это как угрозу, подсудимый, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, взял из сейфа травматический пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в незваного гостя, ранив его в ноги.

В итоге суд приговорил шуянина к 1,5 годам лишения свободы условно, также частично удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.



ключевые слова: конфликт оружие ранение суд приговор
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • сегодня, 14:30
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							мне кажется журналюги опустили один немаловажный момент								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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