В Иванове раскрыт грабеж, совершенный полтора года назад

Подозреваемый - 16-летний подросток - задержан





Преступление было совершено в июне 2016 года. На пожилую женщину, возвращавшуюся из магазина, в подъезде дома на улице Кавалерийской напал неизвестный. Злоумышленник отобрал деньги и продукты питания и скрылся.

Задержать грабителя «по горячим следам» не удалось, но расследование уголовного дела не прекращалось. И вот на днях сотрудники полиции вышли на след подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 16-летний ивановец. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

поделиться ссылкой:

